17 maggio 2019- 19:56 Internet: Rossi, 'è vera discontinuità con passato, fa sparire intermediari'

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Internet ha segnato una vera e propria discontinuità antropologica rispetto al passato. È la vera novità di questo momento storico". Lo dice Salvatore Rossi ex direttore generale della Banca d’Italia nel corso della presentazione del libro 'L’economia percepita' di Roberto Basso e Dino Pesole in corso presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana a Roma."Internet - aggiunge l’ex Direttore Bankitalia - tende a far sparire gli intermediari anche quelli finanziari. Fa saltare i politici, i corpi intermedi della società, così i partiti. Proprio quelli che selezionavano le persone e che contribuivano a creare una volontà collettiva a partire dalla volontà individuale".