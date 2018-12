9 dicembre 2018- 16:30 Internet: stop a selfie estremi, tre anni di carcere per istigazione social/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - "Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale adolescenza dello scorso mese di luglio, un adolescente su dieci -denuncia il disegno di legge- si fa selfie pericolosi, mettendo a rischio la propria vita e oltre il 12 per cento è stato sfidato a fare uno scatto estremo per dimostrare il proprio coraggio. Ad esempio, a causa delle foto scattate con il treno in corsa, che pare essere uno dei passatempi preferiti dai giovani, in Italia sono aumentati del 63 per cento gli incidenti ferroviari mortali"."La diffusione online di 'selfie estremi' arriva quindi a condizionare la vita di molti giovani che, in numerose circostanze, come purtroppo dimostrato dai numerosi casi di cronaca, rischiano, talvolta consapevoli, la morte, tanto da indurre a ipotizzare l’omicidio colposo". "Occorre sottolineare che, nella diffusione via internet di tali immagini o videoregistrazioni, manca un corretto controllo da parte dei gestori dei siti e deli social network, che sono quelli che traggono il maggior profitto economico grazie ai messaggi pubblicitari associati alle stesse". Secondo Mallegni, perciò, "occorre obbligare i social network a far sì che tali immagini o videoregistrazioni, che hanno come contenuto l’esaltazione di azioni pericolose, non possano essere pubblicate".