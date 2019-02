21 febbraio 2019- 22:52 Inter-Rapid Vienna, valanga nerazzurra

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - L'inter approda agli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri si impongono nettamente a San Siro per 4-0 sul Rapid Vienna dopo il successo per 1-0 in trasferta. In rete per la squadra di Spalletti sono andati Matias Vecino all'11' del primo tempo e Andrea Ranocchia al 18' sempre della prima frazione, mentre Ivan Perisic con un lob è andato a segno al 35' della ripresa e Matteo Politano ha chiuso i giochi con il poker al 41' del secondo tempo.