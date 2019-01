15 gennaio 2019- 17:00 Intesa Sanpaolo con Casa entra nel settore delle abitazioni esclusive

Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo Casa, la società di mediazione e intermediazione immobiliare del gruppo bancario, entra nel segmento delle case esclusive. Il nuovo progetto, 'Exclusive', punta alle dimore di lusso e si rivolge alla compravendita di immobili di pregio del valore superiore a un milione di euro. L'obiettivo, ha spiegato in conferenza stampa Anna Carbonelli, amministratore delegato e direttore generale di Intesa Sanpaolo Casa, "è presentarci ai clienti italiani ed esteri, che guardano al nostro Paese con grande attenzione e a cui riconoscono una grande valore. E vogliamo presentarci in maniera professionale con dei pezzi che sono unici". E la specializzazione nel settore rappresenta per Intesa Sanpaolo Casa anche un'opportunità per ampliare l’offerta immobiliare residenziale anche ai circa 38mila clienti private del gruppo. "L'occasione è quella di investire in un bellissimo paese che ha tutte le caratteristiche richieste" da chi cerca case di lusso, continua Carbonelli. "Vogliono il posto barca, quindi possibilmente la casa sul mare, e in questo caso abbiamo posti magnifici, vogliono la possibilità di avere esperienze enogastronomiche, di giocare a golf, di sciare. Ovviamente si tratta di residenze non principali ma di seconde case e a prezzi che sono assolutamente non confrontabili con tante località estere che invece hanno sperimentato un aumento dei prezzi diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto nel nostro Paese". Al momento sono quattro in Italia le agenzie della società dedicate agli immobili di lusso: Milano, Padova, Roma e Torino. Intesa Sanpaolo Casa Exclusive possiede in portafoglio circa 20 immobili distribuiti fra centri urbani, montagna, mare, collina e isole. Le proposte di proprietà di lusso sono visibili sul sito www.exclusive.intesasanpaolocasa.com nella sezione dedicata 'Exclusive', un sito bilingue, con rendering tridimensionali e riprese realizzate con droni. A tre anni dall'ingresso di Intesa Sanpaolo nel mercato dell’intermediazione immobiliare nel 2015, Intesa Sanpaolo Casa conta su una rete di 200 agenti e 44 agenzie immobiliari in 12 delle principali città italiane. La società ha raggiunto in tre anni circa 13 milioni di euro di fatturato gestionale, con una media nei tempi di vendita di 130 giorni a fronte di una media di mercato di otto mesi con tassi di conversione da mandati a vendita che si attestano al 62%. Nell’arco del triennio 2015-2018 la società ha servito nella compravendita più di 5mila clienti superando nel 2018 le 1.100 compravendite con un book complessivo di oltre 4mila immobili compresi quelli appartenenti a reti di agenzie terze.