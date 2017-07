INTESA SANPAOLO: PRIMO INCONTRO CON RETE COMMERCIALE EX BANCHE VENETE

27 luglio 2017- 16:59

Padova, 27 lug. (AdnKronos) - Oggi a Padova si è tenuto il primo incontro dei vertici di Intesa Sanpaolo con le reti commerciali delle ex banche venete e i direttori regionali. Sul palco della Fiera di Padova si sono alternati Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori, Eliano Omar Lodesani, Chief Operating Officer e Gabriele Piccini, responsabile ex Banca Popolare di Vicenza ed ex Veneto Banca. E’ stata la prima occasione per incontrare i circa 1000 direttori di filiale e affrontare i temi legati ai valori che Intesa Sanpaolo condivide con i propri collaboratori e alle politiche commerciali da adottare.In apertura Stefano Barrese ha illustrato ai colleghi il posizionamento, la struttura organizzativa e il modello di business di Intesa Sanpaolo, in particolare spiegando l’articolazione della Divisione Banca dei Territori sia nelle strutture centrali sia nell’organizzazione territoriale. Inoltre si è soffermato sulle logiche organizzative delle attività svolte dalle direzioni regionali che compongono la Divisione. Barrese ha ribadito più volte la grande attenzione al territorio, in particolare alle imprese a cui verranno garantiti i crediti concessi: “Già in questi giorni abbiamo incontrato i rappresentati delle diverse associazioni di categoria proprio per assicurare loro la nostra vicinanza e il nostro supporto. Abbiamo infatti previsto un plafond integrativo di 5 miliardi che si aggiunge ai 50 miliardi che Intesa Sanpaolo ha già stanziato per il 2017. Nel Veneto c’è un’imprenditoria che vuole guardare avanti, capace e votata all’innovazione e all’export, a cui non faremo mancare il nostro sostegno.”