INTESA SANPAOLO: PRIMO INCONTRO CON RETE COMMERCIALE EX BANCHE VENETE (2)

27 luglio 2017- 16:59

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Barrese ha chiesto ai direttori di filiale di far arrivare questo messaggio al territorio assicurando agli imprenditori, piccoli e grandi, che possono contare sulla solidità e sulla liquidità del Gruppo che ben conosce il territorio e che saprà servirlo come una” banca locale”, ma con alle spalle un Gruppo tra i primi solidi in Europa.Nell’ambito delle politiche commerciali, Barrese ha annunciato che “A breve estenderemo alcuni progetti innovativi nel mondo del credito a supporto degli investimenti e affiancando le imprese verso Industria 4.0. A questo aggiungeremo il nuovo modello di rating qualitativo che prende in considerazioni anche gli asset intangibili e il supporto all’internazionalizzazione, grazie alle strutture specializzate e alla presenza in oltre 40 Paesi.”Eliano Omar Lodesani nel suo intervento ha ribadito che “Intesa Sanpaolo pone al centro dei propri piani di sviluppo le persone e questo è confermato dalla forte tutela dell’occupazione che è stata garantita alle due ex banche venete. Si tratta della miglior base di partenza dopo anni molto difficili. Punteremo sugli investimenti in formazione e riqualificazione delle professionalità e sugli investimenti in tecnologia. Grazie a un significativo impegno per la formazione delle persone e al rilancio della qualità del servizio, le due ex banche venete potranno tornare a svolgere un ruolo centrale nell’economia del territorio. I colleghi devono sentirsi da subito parte di un Gruppo che privilegia la qualità del servizio, l’attenzione al cliente e la cura delle persone che vi lavorano.”