INTESA SANPAOLO: PRIMO INCONTRO CON RETE COMMERCIALE EX BANCHE VENETE (3)

27 luglio 2017- 16:59

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Gabriele Piccini ha riepilogato i ruoli chiave della direzione ex banche venete che si articola in circa 900 sportelli, i dipendenti sono circa 10.000, al servizio di circa 2 milioni di clienti di cui 200.000 imprese; con un ammontare di crediti pari a 30 miliardi di euro di crediti e 50 miliardi di attività della clientela in gestione. Piccini, dopo aver presentato l’organizzazione commerciale della direzione, ha indicato alcune delle priorità di carattere commerciale per l’anno in corso, in particolare soffermandosi sull’offerta di mutui alle famiglie, sulla focalizzazione nei prodotti di risparmio gestito e su di un’ulteriore spinta delle erogazioni alle imprese.Piccini ha sottolineato anche “Siamo una squadra che ha riacquistato fiducia, piena di orgoglio e di voglia di riscatto. Questa operazione rappresenta una sfida e una grande opportunità insieme e vogliamo mettere al centro della nostra attività la soddisfazione della clientela e la cura delle persone che lavorano in banca”.