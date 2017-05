INTESA SP: 24 IMPRESE TRIVENETE FINALISTE PREMIO MARISA BELLISARIO (2)

9 maggio 2017- 18:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Durante l’incontro organizzato a Padova, la Direzione Studi e Ricerche della Banca ha evidenziato l’importanza di mettere le donne al centro delle strategie di crescita dell’imprenditoria italiana. Le imprese a conduzione femminile affrontano il contesto competitivo con una maggiore predisposizione verso leve strategiche fondamentali, come internazionalizzazione, innovazione e marketing: mostrano una maggiore tendenza a servire i mercati internazionali (51% di soggetti esportatori contro il 45% del resto del campione), a registrare marchi internazionali (52% vs. 46%) e, limitatamente alle imprese più grandi, a brevettare (44% vs. 37%).Il potenziale inespresso è tuttavia ancora enorme: il tasso di attività femminile in Italia è tra i più bassi in Europa, 55,2% nel 2016 sul totale delle donne tra i 15 e i 64 anni (solo la Macedonia con il 50,8% e la Turchia con un bassissimo 36,2% fanno peggio di noi); eppure, una più ampia offerta di lavoro femminile darebbe un forte contributo alla crescita: un aumento del tasso di partecipazione femminile al 60% comporterebbe, quasi “meccanicamente” un aumento del PIL fino al 7% (secondo stime Banca d’Italia). L’aumento della partecipazione femminile appare ancora più importante, alla luce dei processi di invecchiamento della forza lavoro del Paese.Il tasso di attività femminile nel Triveneto nel 2016 è stato pari al 61,6% (Trentino AA 66,4%, Veneto 60,2% e Friuli VG 63%) quindi questo territorio si conferma all’avanguardia in termini di contributo dell’occupazione femminile alla crescita.