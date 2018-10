31 ottobre 2018- 16:15 Intesa Sp: arriva XME dindi per insegnare a bimbi a dare valore al risparmio (2)

(AdnKronos) - Con XME dindi, Intesa Sanpaolo intende aiutare le famiglie a trasmettere il valore del denaro e del risparmio ai più piccoli, attraverso uno strumento in grado di farli sperimentare, di educarli e di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. La combinazione tra salvadanaio fisico e l’app Intesa Sanpaolo Mobile è una delle caratteristiche innovative di XME dindi, che consente di accedere ai rapporti e servizi bancari intestati al minore e di monitorare il saldo del proprio conto corrente XME Conto Up! o XME Salvadanaio.XME dindi sarà una delle novità presentate da Intesa Sanpaolo a Lucca Comics&Games durante un laboratorio dedicato ai piccoli in età prescolare e scolare, che interagiranno con Pepper, il robot umanoide di Intesa Sanpaolo Innovation Center e con il salvadanaio XME dindi, misurandosi con i primi rudimenti di educazione finanziaria. Nei laboratori, che si terranno nella filiale di Piazza San Michele a Lucca e presso il Family Palace predisposto per il festival, i bambini rifletteranno sui concetti base del risparmio, sul valore degli oggetti che desiderano, sul riconoscere il valore delle monete e su come guadagnarle."Unire sperimentazione ed educazione finanziaria è uno degli obiettivi che ci siamo proposti con XME dindi -spiega Andrea Lecce, direttore sales&marketing privati e aziende retail di Intesa Sanpaolo-. Da sempre l’educazione al risparmio dei più piccoli è stata a cuore dei genitori, oggi proponiamo un salvadanaio al passo con i tempi, innovativo, digitale e multicanale. L’occasione di Lucca Comics&Games è particolarmente appropriata perché rappresenta la perfetta fusione tra l’intenzione della banca di avvicinare i bambini al risparmio attraverso il gioco e la fantasia. L’arte del risparmio consente di aumentare le nostre opportunità di scelta, fin da piccoli, rendendoci più autonomi e consapevoli".