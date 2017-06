INTESA SP: BARRESE, NESSUNA RIPERCUSSIONE NEGATIVA DA RINCARO CONTI CORRENTI

23 giugno 2017- 17:18

Milano, 23 giu. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo non teme ripercussioni negative dalla decisione di alzare i costi di alcune categorie di conti correnti. "Non ci saranno ripercussioni negative per nessuno", ha spiegato Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, a margine della presentazione di 'Z Lab', il progetto di Intesa Sanpaolo all'interno dell'Alternaza Scuola-Lavoro. "Abbiamo fatto una variazione unilaterale sui conti correnti, che tiene conto di uno scenario passato dei tassi, come abbiamo raccontato ai clienti che lo hanno ricevuto. E non riteniamo che ci siano ripercussioni negative", ha sottolineato. "Anche perché la banca è disposta a parlare con i suoi clienti e venire incontro a quei clienti che vorranno interagire con la banca per eventualmente rivedere quelle condizioni", ha aggiunto.