28 gennaio 2019- 15:23 Intesa Sp: Bazoli, 'impegno su sociale e cultura per riportare fiducia'

Milano, 28 gen. (AdnKronos) - L'impegno sociale e culturale di una banca come Intesa Sanpaolo può avere un ruolo importante nel riportare fiducia nel Paese, uscito insicuro e impaurito dalla crisi economica iniziata nel 2008. Lo ha detto il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli, nel suo intervento all'evento organizzato dalla banca per fare il punto sui suoi progetti per il sociale e la cultura. "La grande crisi sociale e culturale, seguita al dissesto economico-finanziario del 2008, ha minato quello che era il maggiore capitale sociale del nostro Paese, fatto di coesione sociale, di imprenditorialità diffusa, di senso civico, di reti di solidarietà e strutture intermedie tra istituzioni e cittadini. La conseguenza peggiore che ne è derivata è la diffusione della sfiducia: sfiducia nei confronti delle istituzioni, nei confronti delle elités, nei confronti di chi è altro da sé, oggi gli stranieri, domani qualcos’altro. Con un conseguente clima di insicurezza e di paura", ha spiegato Bazoli."Io penso che anche su questo terreno, cioè per ridare fiducia ai nostri cittadini, alle associazioni no-profit, alle imprese, l’impegno sociale e culturale di un istituto come il nostro possa giocare un ruolo importante", ha aggiunto.Il presidente onorario del gruppo ha sottolineato che "la sintonia tra management e azionisti, fondata su una comune visione ideale e valoriale della banca, è stata sempre il punto di forza di Intesa Sanpaolo. Lo sarà anche per le strategie future, garantendo che tutte le grandi scelte che attendono in futuro la nostra banca saranno assunte in coerenza e nel rispetto dei valori che hanno contraddistinto la sua storia".