24 settembre 2018- 13:47 Intesa Sp: economia circolare, con Cariplo lancia laboratorio e plafond 5 mld (2)

(AdnKronos) - Secondo Mario Costantini, direttore generale Intesa Sanpaolo Innovation Center, la scelta di lanciare un plafond da 5 miliardi "è in linea con gli obiettivi del Gruppo a sostegno delle imprese che investono nella trasformazione verso questo modello rigenerativo". Il CE Lab è "un luogo che nasce con la volontà di diffondere nella collettività l’esigenza di ripensare l’economia, slegando lo sviluppo delle imprese dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili". Madrina dell'iniziativa, Dame Ellen Mac Arthur, la velista britannica impegnata da tempo nella sensibilizzazione e nella diffusione di programmi legati all'economia circolare, ritiene che "sostenere le imprese nuove che iniziano ad adottare questi modelli" sia "la chiave per accelerare la transizione verso un'economia rigenerativa e riparativa". In particolare, "l'impegno di Intesa Sanpaolo nello sviluppo di un ecosistema dell'economia circolare in Italia, attraverso la creazione del CE Lab e l'investimento in organizzazioni che attuano approcci circolari, è un importante contributo alla creazione di un'economia in grado di funzionare nel lungo termine", sottolinea.