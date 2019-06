26 giugno 2019- 17:12 Intesa sp: entra nel crowdfunding, rileva quota BacktoWork24

Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo entra nel crowdfunding rilevando una quota della società BacktoWork24, tra i principali operatori del settore, con un round di investimento ad opera di Neva Finventures, il corporate venture capital della banca. I nuovi capitali consentiranno a BacktoWork24 di accelerare il percorso di sviluppo industriale: l'obiettivo è aumentare ulteriormente i volumi di raccolta a favore delle imprese attraverso una piattaforma in grado di attrarre un network sempre più vasto di investitori. "L’investimento di Neva Finventures in BacktoWork24 - dice Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center e di Neva Finventures - ci consentirà di osservare da vicino le dinamiche del mercato dell’equity crowdfunding e di sviluppare progettualità finalizzate ad arricchire e completare la gamma di soluzioni a disposizione delle start up". Alberto Bassi, co-Founder e ceo di BacktoWork24 è soddisfatto dell'investimento e si dice pronto a "esplorare nuove forme di collaborazione col Gruppo Intesa Sanpaolo a sostegno della crescita delle pmi e startup italiane. Grazie a questo investimento puntiamo ad accelerare la nostra crescita con l’obiettivo di guadagnare una posizione di leadership nel mercato dell’Equity Crowdfunding".