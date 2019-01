28 gennaio 2019- 16:02 Intesa Sp: gruppo punta su sociale, cultura e ambiente

Milano, 28 gen. (AdnKronos) - Favorire l'accesso allo studio e all'occupazione, valorizzare il patrimonio artistico, sostenere il terzo settore e l'economia circolare. Sono alcune delle aree su cui punta l'ultimo piano di impresa di Intesa Sanpaolo, su cui oggi la banca ha fatto il punto, presentando quanto fatto negli ultimi anni e i progetti per il futuro, con un evento a cui hanno partecipato rappresentanti del gruppo, stakeholder ed esponenti della società civile. "Abbiamo posto al centro del piano di impresa la nostra vocazione a concorrere alla crescita culturale, sociale e civile del Paese", ha detto il consigliere delegato del gruppo, Carlo Messina. "Siamo infatti convinti che lo sviluppo di un’economia è intimamente legato ai livelli di educazione, in particolare delle generazioni più giovani, alla coesione sociale, alle dinamiche circolari del ciclo produttivo. Un contesto globale più incerto e frammentato spinge le comunità a guardare alle imprese private affinché queste si facciano carico delle sfide sociali oltre che economiche". Per Intesa Sanpaolo, ha continuato Messina, "essere riferimento per le comunità dove opera in chiave di crescita solidale è elemento fondativo dalla nascita, 500 anni fa, delle fondazioni caritative origine del nostro gruppo. Oggi confermiamo la centralità dei nostri progetti lanciando nuove iniziative volte ai giovani, alla loro educazione, alla loro formazione. Creare le condizioni per generare nuova occupazione è la priorità per il rilancio del nostro Paese". Sul fronte dell'occupazione giovanile la banca, nell'ambito della collaborazione con Generation, l'iniziativa non profit creata da McKinsey & Company, ha lanciato un programma che ha l'obiettivo di sostenere la formazione giovanile ed è finalizzato a formare circa 5mila giovani nei prossimi tre anni e ad accompagnarli nel mondo del lavoro.