28 gennaio 2019- 16:02 Intesa Sp: gruppo punta su sociale, cultura e ambiente (2)

(AdnKronos) - Altro tema affrontato nel corso dell’incontro è quello dell’ampliamento dell’accesso al credito, che Intesa Sanpaolo ha sviluppato nel proprio modello di business attraverso l’esperienza di Banca Prossima per il mondo non profit. Il Fund for Impact, il fondo di impatto che destina 250 milioni di euro, pari allo 0,50% del patrimonio netto, nasce per garantire l’erogazione di prestiti per 1,25 miliardi di euro alle categorie con minore accesso al credito: studenti universitari, ricercatori, startup e imprenditrici donne.Gli studenti universitari sono i destinatari della prima iniziativa in Italia del programma Impact di Intesa Sanpaolo. Dal prossimo 25 febbraio si avvia il prestito 'per Merito', un finanziamento accessibile e senza garanzie rivolto a oltre 1,6 milioni di studenti universitari in Italia che lo potranno richiedere sul sito della banca: fino a 5mila euro l’anno per cinque anni per coprire spese di studio, mobilità, residenza e periodi formativi all’estero.Gli altri ambiti in cui è impegnata la banca, affrontati nel corso dell'incontro, sono il contrasto alla povertà e alle emergenze sociali, dovute alla crescita delle disuguaglianze e delle aree di povertà, la cultura, il Mezzogiorno, l'economia circolare e la sostenibilità.