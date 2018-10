30 ottobre 2018- 13:04 Intesa Sp: Guzzetti, per ora nessun rischio aumento capitale

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - Non c'è alcun rischio oggi di un aumento di capitale per Intesa Sanpaolo. Lo assicura Giuseppe Guzzetti, presidente della fondazione Cariplo, tra i principali azionisti dell'istituto di credito. "Non vedo il rischio, al momento c'è una situazione di tranquillità". Servirà comunque guardare al futuro, aggiunge Guzzetti, "perché siamo sulle montagne russe, anche guardando il rapporto tra Italia e Ue, che è un passaggio chiave per la manovra che il governo sta portando avanti", spiega.