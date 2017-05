INTESA SP: INAUGURA A CREMONA NUOVO MODELLO DI FILIALE

11 maggio 2017- 18:53

Milano, 11 mag. - (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo ha inaugurato oggi a Cremona i nuovi spazi della filiale di Piazza Stradivari, punto operativo storico in una delle più importanti città della Lombardia. L’agenzia di piazza Stradivari è stata ridisegnata sul modello del nuovo layout introdotto dal Gruppo Intesa Sanpaolo a partire dalle fine del 2015, con 88 filiali già riorganizzate a oggi in tutta Italia.Il cambiamento del luogo fisico va di pari passo con quello dell’approccio al cliente e sta riguardando sia le grandi città, sia le piccole realtà. Un nuovo modo di fare banca, illustrato da Paolo Graziano, direttore regionale Lombardia Intesa Sanpaolo: "La filiale di piazza Stradivari è stata ridisegnata seguendo i criteri del nuovo layout. La trasformazione degli ambienti, con salotti dedicati, divani, un grande tavolo di lavoro e di condivisione, rispecchia una nuova modalità di accoglienza: il modello delle nostre agenzie favorirà ulteriormente le connessioni con gli attori del territorio, con i clienti e tra i clienti, che qui potranno trovare un punto d’incontro e condividere scambi di idee e di business". L’iniziativa di oggi, prosegue Graziano "testimonia con modalità innovative la volontà di Intesa Sanpaolo di continuare a sostenere la crescita dell’economia locale: a Cremona e provincia nel 2016 sono aumentate del 30% le nostre erogazioni a imprese e privati, un trend positivo confermato dai primi mesi dell’anno in corso".