INTESA SP: INAUGURA A CREMONA NUOVO MODELLO DI FILIALE (2)

11 maggio 2017- 18:53

(AdnKronos) - Alla inaugurazione è seguita la degustazione: “Gusti diVini”, in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino, con cui Intesa Sanpaolo ha sviluppato da tempo attività congiunte. Il nuovo modello di filiale nasce dall’ascolto dei clienti e del personale della Banca. Condivisione di storie e di valori, coinvolgimento del territorio, accoglienza, flessibilità e modularità, sono le parole chiave di questa vera e propria rivoluzione degli spazi.Fra nuovi concept e tecnologie, le filiali perdono la connotazione di “sportello” per le transazioni, per diventare sempre più un luogo “familiare”, accogliente, adatto al dialogo e all’incontro. Un’officina di idee, in cui la Banca vive il territorio e dove è possibile dare vita a confronti ed eventi destinati alle famiglie, agli imprenditori e ai professionisti, alle start up, ai giovani e organizzare attività anche di carattere culturale, artistico e sociale.Il progetto di restyling delle filiali è sinergico con l’evoluzione dei canali digitali, sempre più integrati con quelli tradizionali (sono quasi 6 milioni i clienti Intesa Sanpaolo che operano in multicanalità). Intesa Sanpaolo punta sulla qualità del servizio e della relazione umana e considera la filiale un tesoro di esperienze e di contatto con il cliente, destinandole quindi un ruolo centrale nell’offerta di consulenza per accompagnare i clienti nelle scelte più importanti. L’agenzia sarà sempre più un luogo stabile di relazione, integrato con gli altri touch point messi a disposizione dei clienti.