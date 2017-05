INTESA SP: INAUGURA A CREMONA NUOVO MODELLO DI FILIALE (3)

11 maggio 2017- 18:53

(AdnKronos) - Nei locali di piazza Stradivari sono occupate in tutto 38 persone, in un ambiente di circa 700 metri quadri. La filiale ha un’ottima visibilità dall’esterno, grazie alle sette vetrine che assicurano trasparenza e consentono di comunicare ai passanti le soluzioni e i servizi offerti dalla Banca, invitandoli a entrare. I locali si sviluppano su due piani. Il primo spazio che si incontra è l’area accoglienza, punto di primo contatto con i clienti e di orientamento verso i servizi richiesti. Gli operatori, supportati anche dalle nuove tecnologie, aiutano il cliente a indirizzarsi verso i servizi desiderati, dalla consulenza specialistica fino all’uso delle casse self, e gestiscono anche l’organizzazione dei nuovi appuntamenti.