INTESA SP: INAUGURA A CREMONA NUOVO MODELLO DI FILIALE (4)

11 maggio 2017- 18:53

(AdnKronos) - Il fulcro della filiale è la “piazza”, un’area condivisa pensata per lo scambio di idee ed esperienze e per dare ospitalità a eventi e momenti d’incontro con clienti e non clienti. Al centro si trova un grande tavolo di legno grezzo e la zona living con librerie, divani e poltrone che ben rappresentano l’intento della Banca di far sentire le persone “a casa”. Vicino a questo spazio si sviluppano le casse, una cassa tradizionale e tre casse self assistite abilitate anche ai versamenti e ad altre operazioni di incasso e pagamento, oltre a sette salotti per gli appuntamenti che richiedono una certa riservatezza (low privacy). Sempre al piano terreno si trovano otto salotti che assicurano a clienti e gestori una totale riservatezza durante gli incontri di consulenza (high privacy), in alcuni di essi è presente un videowall adiacente al tavolo, da utilizzare come secondo schermo durante l’incontro con il cliente. Salendo al primo piano si trova uno spazio riservato al co-working. Nella ristrutturazione sono stati utilizzati materiali semplici, con un’attenzione particolare al loro valore ecologico. La tecnologia è una presenza costante: l’area esterna delle casse self, accessibile h24, ospita quattro sportelli automatici evoluti. Nei locali interni sono disponibili per i clienti connessione wi-fi e tablet.