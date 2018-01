INTESA SP: INSIEME A CONFINDUSTRIA VENEZIA E ROVIGO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO

30 gennaio 2018- 12:24

Venezia, 30 gen. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo e Confindustria Venezia Area Metropolitana Venezia Rovigo hanno siglato oggi un accordo di collaborazione in base al quale la banca mette a disposizione delle aziende associate il “Programma Filiere” per promuovere, grazie a strumenti finanziari agevolati e soluzioni su misura, progetti di investimento e sviluppo del tessuto economico e produttivo locale.Il “Programma Filiere” di Intesa Sanpaolo è un progetto nato con l’obiettivo di far crescere le filiere produttive di eccellenza del sistema imprenditoriale italiano. Il programma prevede un nuovo modello di collaborazione tra banca e aziende allo scopo di migliorare le condizioni di accesso al credito dei fornitori strategici per il capofiliera e di definire un’offerta di servizi tailor-made rivolta alle imprese tra loro collegate da rapporti produttivi.