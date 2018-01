INTESA SP: INSIEME A CONFINDUSTRIA VENEZIA E ROVIGO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO (2)

30 gennaio 2018- 12:24

(AdnKronos) - Grazie all’accordo siglato oggi, Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle imprese appartenenti a una filiera produttiva e certificate dall’impresa capofiliera, per le province di Venezia e Rovigo, le seguenti opportunità: un nuovo modello di rating che valorizza i fattori qualitativi non ancora presenti nel bilancio: oltre alla all’appartenenza alle filiere, si considerano la presenza di marchi e brevetti, l’attività di ricerca e innovazione, la presenza di progetti di sviluppo e il posizionamento competitivo dell’azienda, l’adozione di coperture assicurative e l’adesione al rating di legalità, la qualità del management, l’attenzione alla qualità delle risorse umane e la formazione; piattaforme di matching per facilitare l’incontro tra start-up, pmi innovative e aziende che ricercano innovazione; iniziative per l’internazionalizzazione, attraverso la rete estera che vanta una presenza consolidata in 40 Paesi, nelle aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane e gli accordi di collaborazione con altre Banche in 85 Paesi e rapporti di corrispondenza con oltre 4.000 banche.