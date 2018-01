INTESA SP: INSIEME A CONFINDUSTRIA VENEZIA E ROVIGO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO (4)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “L’accordo siglato oggi con Confindustria Venezia-Rovigo conferma l’attenzione di Intesa Sanpaolo per le imprese del territorio, vero motore della ripresa economica - afferma Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli VG e Trentino AA. - Vogliamo rafforzare il legame tra le aziende e i loro fornitori, dando loro strumenti innovativi e soluzioni dedicate, per essere sempre più banca di riferimento nel rilancio di realtà industriali importanti come quelle del veneziano e del rodigino. Siamo a disposizione di Confindustria per operare in stretta sinergia e accompagnare le aziende in un percorso di sviluppo e innovazione, che consenta loro di essere competitive anche sui mercati internazionali.”“Come Confindustria Venezia Rovigo - ha commentato Vincenzo Marinese, Presidente di Confindustria Venezia Rovigo - cerchiamo costantemente di offrire ai nostri associati soluzioni concrete alle loro esigenze e la disponibilità di credito è uno dei fattori fondamentali per l’operatività delle imprese. L’accordo con Intesa Sanpaolo è importante perché permetterà alle aziende leader di filiera di mutuare ad alcuni loro fornitori di beni o servizi l’accesso a finanziamenti a condizioni più favorevoli, garantendo quindi una maggiore forza a tutta la rete di fornitura". "La convenzione ha inoltre l’obbiettivo di incentivare gli investimenti di sviluppo e riconversione industriale nell'Area di crisi complessa di Venezia (che comprende tutte le aree industriali di Marghera, Tessera e Murano) ed è per questo un’iniziativa in cui crediamo molto, perché vuole facilitare la promozione di progetti industriali idonei a cogliere con competenza e tempestività gli strumenti agevolativi e trasformare le attuali criticità in opportunità di sviluppo economico ed occupazione", conclude.