INTESA SP: PORTA LA STARTUP INITIATIVE A HONG KONG

9 giugno 2017- 19:43

Milano, 9 giu. (AdnKronos) - La piattaforma di accelerazione di Intesa Sanpaolo, Startup Initiative, taglia il traguardo delle 100 edizioni e per l’occasione sbarca ad Hong Kong, puntando sul processo di internazionalizzazione di cinque aziende made in Italy. Per la prima volta dal suo lancio, il programma che seleziona le nuove realtà imprenditoriali di successo si è tenuto nella filiale Hub della divisione Corporate & Investment Banking del gruppo presente nella Regione amministrativa speciale della Cina. A questa edizione parteciperanno le cinque finaliste di Startit.Asia, che sono Ono3D, stampante 3D portatile che si collega con gli smartphone, Ales Tech, sistema elettromagnetico di sospensione e riduzione delle vibrazioni per mezzi di trasporto applicando la tecnologia Hyperloop, ideata dall’amministratore delegato di Tesla, Amiko, piattaforma che utilizza l’internet of things applicato al biomedicale con l’obiettivo di incoraggiare e misurare l'assunzione di farmaci, Easyrain, sistema di prevenzione dell’aquaplanning per gli autoveicoli, e Weae, sistemi di realtà aumentata a supporto della manualistica e manutenzione di impianti.Le startup che, a vario titolo, hanno partecipato al programma Startup Initiative sono state oltre 1.100. Nel corso delle prime 100 edizioni sono state accompagnate circa 750 start-up finaliste all’incontro con oltre 9.200 tra investitori, imprese e altri attori dell’ecosistema dell’innovazione.