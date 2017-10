INTESA SPAOLO: ACCORDO CON CONFINDUSTRIA TREVISO E PADOVA PER 12 MLD A FAVORE IMPRESE VENETE (2)

2 ottobre 2017- 12:38

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Commenta Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “La fase più dura della crisi sembra essere alle nostre spalle, una fase nella quale Intesa Sanpaolo è sempre stata a fianco di famiglie e imprese, erogando credito. Con l’accordo firmato oggi vogliamo assicurare il dialogo continuo con le imprese del territorio e mettiamo a disposizione tutti i nostri strumenti operativi e finanziari per il rilancio e lo sviluppo del Veneto. La banca continuerà a lavorare come ha sempre fatto in tema di finanziamenti, vale a dire guardando alla strategia e alla capacità di sviluppo dell’azienda". "Inoltre nel nostro sistema di rating teniamo sempre di più in considerazione gli asset intangibili al fine di valorizzarli nel calcolo del rating qualitativo, consentendo così di migliorare la valutazione aziendale Il sostegno dei territori è nella nostra cultura e nel nostro modo di fare banca a servizio dell’economia reale e ci impegniamo ogni giorno per costruire con i nostri clienti relazioni di lungo termine basate sulla stima e sulla fiducia reciproche”, spiega.“Riteniamo molto positivo l’accordo raggiunto con Intesa Sanpaolo – sostiene Maria Cristina Piovesana, presidente di Unindustria Treviso – soprattutto alla luce delle note vicende collegate alla liquidazione delle due banche popolari venete. Chiediamo ad Intesa di impegnarsi per non ridurre gli affidamenti accordati alle imprese prima dell’acquisizione degli attivi delle due banche e, nei casi in cui non potesse evitarlo, di consentire congrui tempi di rientro allo scopo di evitare pericolose ricadute operative. Altrettanta attenzione andrà posta alle condizioni economiche applicate, che, ci auguriamo, possano addirittura essere più favorevoli visto l’impegno di Intesa di valorizzare, ai fini del rating, elementi qualitativi delle aziende".