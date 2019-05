30 maggio 2019- 15:59 Intesa Spaolo: arriva a Padova il road show 'Imprese vincenti' (2)

(AdnKronos) - Dopo le prime tappe tenutesi a Milano, Bologna e Torino l’appuntamento patavino del roadshow è stato ospitato presso la sede di Intesa Sanpaolo a Padova, dove le 15 “Imprese Vincenti” - 5 per ogni categoria di riferimento - si sono presentate all’ampia platea raccontando la propria storia d’impresa e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo: Home, H-07, Maglificio Ferdinanda, Tessuti Artistici Fortuny ed Emmegi Ricami per la categoria Moda e Design; Botter, Vi.V.O. Cantine, Bottega, The Bridge e Il Granaio delle idee per la categoria Food Beverage; Turatti, Galdi, Cytech, Epoca e Vismec per la categoria Industria e Servizi.A queste aziende, Intesa Sanpaolo e i partner di “Imprese Vincenti” offriranno strumenti di supporto alla crescita come advisory dedicati alla comprensione del posizionamento strategico dell’azienda sul proprio mercato di riferimento e all’identificazione di possibili linee guida per lo sviluppo, confronto con la community Elite, possibilità di confronto con best practice internazionali e partecipazione a corsi di formazione, workshop o sessioni dedicate su tematiche di carattere strategico. Nei percorsi di accompagnamento alla crescita di “Imprese Vincenti” verranno messe a disposizione anche tutte le competenze di Intesa Sanpaolo Forvalue, Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center.