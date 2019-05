30 maggio 2019- 15:59 Intesa Spaolo: arriva a Padova il road show 'Imprese vincenti' (3)

(AdnKronos) - Il contesto produttivo locale. L’economia del Triveneto ha un peso importante in Italia: con più di 7 milioni di abitanti rappresenta quasi il 12% della popolazione italiana; le sue 624 mila aziende impiegano 3,1 milioni di addetti e generano un valore aggiunto totale che sfiora i 217 miliardi di euro, pari al 14% del totale nazionale.L’economia di questo territorio spicca per grado di internazionalizzazione: il Friuli-Venezia Giulia, infatti, detiene il primo posto in Italia per propensione all’export (45,4%); poco distante il Veneto che occupa la terza posizione (42,6%), preceduto di poco dall’Emilia Romagna. Sono molto staccate le altre regioni italiane, tutte sotto quota 40%. Il divario rispetto alla media italiana supera i dieci punti percentuali.Nel Triveneto sono trainanti le Pmi che impiegano quasi l’80% degli addetti di quest’area e molto spesso operano in filiera nei distretti industriali. In questi territori la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo ha mappato una quarantina di aree distrettuali specializzate nella filiera metalmeccanica, nel sistema moda, nel sistema casa e nell’agroalimentare. Nel Trentino-Alto Adige e nel Veneto i distretti spiegano più del 40% dell’export complessivo delle due regioni. Non a caso in Veneto la distanza media degli approvvigionamenti delle imprese dai loro fornitori è particolarmente bassa (82 chilometri mediamente), a indicazione della presenza in loco di una fitta rete di relazioni produttive e commerciali tra imprese capofila e di subfornitura.