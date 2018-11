28 novembre 2018- 11:24 Intesa Spaolo: assieme a Confindustria Venezia per sviluppo filiere di eccellenza (3)

(AdnKronos) - "Con il nuovo modello di rating, nato dalla collaborazione con Confindustria Piccola Industria, Intesa Sanpaolo valorizza le potenzialità e gli aspetti qualitativi intangibili delle imprese che fanno parte delle filiere produttive, eccellenza dei nostri territori - afferma Carlo Moretti, direzione regionale Nordest Intesa Sanpaolo -. Vogliamo rafforzare il legame tra le aziende e i loro fornitori, dando loro strumenti innovativi e soluzioni dedicate, per essere sempre più banca di riferimento nel rilancio di realtà importanti come quelle delle province di Venezia e Rovigo"."In un’ottica di attenzione delle nostre Piccole e Medie Imprese al tema del credito, si colloca l’accordo con Intesa Sanpaolo, che crea i presupposti per un miglior accesso alla finanza a costi maggiormente competitivi – dichiara il Presidente di Confindustria Venezia e Rovigo Vincenzo Marinese –. In un momento di estrema tensione e preoccupazione per l’andamento dei mercati finanziari, l’accordo di “filiera” rafforza la collaborazione fra cliente e fornitori in settori strategici del made in Veneto".