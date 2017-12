INTESA SPAOLO: COMPLETATA INTEGRAZIONE CLIENTELA EX BANCHE VENETE

12 dicembre 2017- 15:53

Padova, 12 dic. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo annuncia che le operazioni di integrazione nel Gruppo della clientela delle ex banche venete si sono svolte regolarmente e concluse. L’integrazione ha riguardato 721 filiali, di cui 118 sono state contestualmente chiuse. Di queste 69 erano filiali ex Banca Popolare di Vicenza e le restanti 49 di ex Veneto Banca. Sono stati migrati 2,2 milioni di clienti e 1,5 milioni di conti correnti.Con l’integrazione informatica le filiali delle ex banche venete hanno adottato il modello organizzativo della Divisione Banca dei Territori che è strutturato per ‘territori commerciali’, Retail, Personal e Imprese, con l’obiettivo di focalizzare al meglio l’offerta dei prodotti alla clientela, valorizzando le competenze specifiche del personale appartenente alle reti commerciali. A tale proposito si segnala che sul territorio nazionale sono stati aperti 20 nuovi centri Imprese, immediatamente operanti, per servire in maniera dedicata le aziende clienti delle ex banche venete.