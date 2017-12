INTESA SPAOLO: COMPLETATA INTEGRAZIONE CLIENTELA EX BANCHE VENETE (2)

12 dicembre 2017- 15:53

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono state intraprese numerose attività di formazione del personale delle ex banche venete: dagli stage per tutti i colleghi, alla creazione di apposite schede informative per assicurare omogeneità alle modalità operative del personale. Sono stati previsti anche degli affiancamenti specifici per le diverse figure professionali: 1400 colleghi di filiale, 180 coordinatori e 20 team leader. Questa task force sul territorio sarà attiva fino a quattro settimane dopo la migrazione. Sono stati inoltre predisposti dei materiali formativi digitali: una piattaforma raggiungibile via internet, contenuti di veloce consultazione, simulatori delle procedure/transazioni di filiale e applicazioni specifiche. Infine sono stati avviati gemellaggi tra filiali per l’assistenza su temi operativo-gestionali, normativi e organizzativi.Ha commentato Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori “Grazie al completamento dell’integrazione delle ex banche venete in Intesa Sanpaolo siamo ora un vero e unico grande Gruppo, pronto a servire al meglio i nostri clienti e a valorizzare il nostro personale. Si è trattato di una sfida importante che siamo stati in grado di affrontare forti dell’esperienza maturata nel tempo attraverso le diverse integrazioni che hanno portato alla nascita del Gruppo Intesa Sanpaolo. Siamo ora pronti per un nuovo Piano d’Impresa, che vedrà le nostre persone protagoniste per esprimere al meglio le proprie potenzialità, in diversi ambiti, proprio nell’ottica del coinvolgimento e del servizio alla clientela.”