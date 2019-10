18 ottobre 2019- 11:31 Intesa Spaolo: con Università Padova per 7 dottorati di ricerca in azienda (3)

(Adnkronos) - Grandi protagonisti anche i progetti green volti a salvaguardare il territorio, come quello presentato da Alto Trevigiano Servizi - Treviso che intende formulare strategie di protezione delle falde acquifere, limitando l’impatto di pesticidi, urbanizzazione e inquinanti industriali nella zona della Pedemontana Veneta tra il Brenta e il Piave. Sulla stessa lunghezza d’onda si pone anche il progetto in collaborazione con Officine Facco - Padova che incuberà una ricerca sugli allevamenti cage free, cercando di conciliare il fondamentale benessere delle galline con le esigenze dei consumatori e dei produttori di uova.Se l’intento guida è l’innovazione, l’informatica non può che avere un ruolo di primo piano. E così i progetti di Statwolf Data Science - Padova e Yarix - Treviso mirano ad efficientare i processi produttivi tramite un radicale cambio di paradigma che sappia valorizzare i dati in possesso delle aziende, monitorandoli in primo luogo, ma anche proteggendoli dagli attacchi del cyber crimine.