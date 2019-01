16 gennaio 2019- 17:24 Intesa Spaolo: Gros-Pietro a Padova presenta il fondo di beneficenza

Padova, 16 gen. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro ha presentato oggi a Padova le attività del Fondo di Beneficenza della banca e la partnership con Medici con l’Africa CUAMM. All’evento sono intervenuti don Dante Carraro, direttore dell’ONG, Giovanna Paladino, responsabile segreteria Tecnica di Presidenza Intesa Sanpaolo e Chiara Scanagatta, desk progetti Sud Sudan di Medici con l’Africa CUAMM.Seguendo una tradizione consolidata, lo Statuto della banca prevede la possibilità di destinare, tramite il Fondo di Beneficenza, una quota degli utili distribuibili alla beneficenza e al sostegno di progetti che hanno come riferimento la solidarietà, l'utilità sociale e il valore della persona. Lo scorso anno, il Fondo ha erogato a livello nazionale circa 12 milioni di euro per sostenere progetti realizzati da enti non profit. Oltre l’87% degli interventi sono andati a favore di iniziative realizzate sul territorio nazionale, confermando l’attenzione del Gruppo per le comunità locali. Con un pensiero costante rivolto ai giovani, alla loro crescita professionale e al loro benessere personale, in coerenza con l’impegno del Gruppo verso i suoi clienti e i suoi dipendenti.Con riferimento alla collaborazione con Medici con l’Africa CUAMM, la banca ha rinnovato la partnership sostenendone un nuovo progetto a “Supporto al sistema sanitario dell’ex Lakes State per l’erogazione di servizi di base e di emergenza di qualità” che mira ad aiutare i tre ospedali presenti nell’ex Lakes State, in Sud Sudan (città di Rumbek, Yirol e Cuibet), garantendone l’operatività costante e il rispetto di determinati standard qualitativi. Il progetto integrerà i principali meccanismi di finanziamento per l’assistenza primaria, completando così l’intervento di Medici con l’Africa CUAMM a sostegno del sistema sanitario nel suo complesso.