16 gennaio 2019- 17:24 Intesa Spaolo: Gros-Pietro a Padova presenta il fondo di beneficenza (2)

(AdnKronos) - Il Fondo di Beneficenza aveva sostenuto anche un altro progetto dell’ONG conclusosi lo scorso anno sul tema “Lotta alla mortalità materna: accesso al parto assistito e alle emergenze ostetriche presso l’Ospedale di Lui e la Contea di Mundri East nello stato federale di Western Equatoria”.Nel corso della giornata il presidente Gros-Pietro, assieme al direttore regionale Renzo Simonato, ha anche incontrato presso la sede della banca diverse autorità cittadine e regionali, tra cui il sindaco di Padova Sergio Giordani e il consigliere regionale Roberto Marcato, ed alcuni esponenti dell’imprenditoria veneta. Nell' occasione è stata presentata una ricerca curata dalla Direzione Studi e Ricerche della banca e presentata dal responsabile Industry Banking Fabrizio Guelpa dal titolo “Filiere e distretti veneti e la sfida 4.0“ da cui è emerso che il Veneto occupa una posizione rilevante nell’ambito dell’economia nazionale, non solo per il peso relativo delle sue imprese (8,4% del totale nazionale), ma anche per il valore economico che queste esprimono, sia in termini di valore aggiunto (9,3% del totale nazionale, terza regione italiana) sia di penetrazione sui mercati internazionali (61,6 miliardi di euro nel 2017, al secondo posto) e di ricezione turistica (prima regione d’Italia con 69,2 milioni di presenze e il 22,4% delle presenze straniere in Italia).