INTESA SPAOLO: NEL 2016 NEL NORDEST A IMPRESE E FAMIGLIE 4,5 MLD, +40 PUNTI

11 maggio 2017- 15:27

Padova, 11 mag. (AdnKronos) - “Vogliamo dare sempre più voce alle eccellenze del Nord Est, di cui i distretti rappresentano una vera e propria forza trainante. La nostra missione è quella di essere banca per l’economia reale al servizio della crescita, che crede e investe nelle imprese e nelle famiglie. – ha dichiarato Renzo Simonato, direttore regionale Nordest Intesa Sanpaolo - Nel 2016 la direzione regionale Triveneto ha registrato un aumento delle attività finanziarie pari a 2,8 miliardi, in crescita del 6,8% rispetto al 2015 e nuove erogazioni a medio e lungo termine a imprese e famiglie per 4,5 miliardi, in crescita del 40% rispetto al 2015. Nei primi tre mesi del 2017 abbiamo erogato 1,2 miliardi di nuovi finanziamenti, in crescita del 31% rispetto allo stesso periodo del 2016.”