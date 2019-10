23 ottobre 2019- 11:27 Intesa Spaolo: Vicenza, promuove l'arte del risparmio

Vicenza, 23 ott. (Adnkronos) - Il Gruppo Intesa Sanpaolo torna a proporre per la Giornata mondiale del Risparmio un ampio programma di eventi e iniziative, che si svolgeranno in molte città italiane e all’estero, nei paesi dove la Banca è presente direttamente o attraverso le sue controllate. Il programma va sotto il nome L’Arte del Risparmio, perché anche risparmiare è un’abilità che si può apprendere e che, come tutte le attività umane, può avere un risvolto creativo. L’idea l’ha lanciata il Museo del Risparmio, che ne ha fatto una missione educativa e ludica assieme, con attività per ogni fascia d’età e livello di preparazione, anche e soprattutto per chi parte da zero.L’edizione 2019 vede il coinvolgimento di Banca dei Territori, del polo museale delle Gallerie d’Italia e dell’Archivio Storico del Gruppo con proposte distribuite su più città: tra cui Vicenza. Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, da giovedì 24 a giovedì 31 ottobre (escluso lunedì 28), propongono attività didattiche e creative alle scuole di ogni grado. Il Presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, ha sottolineato: “Con 9.743 miliardi di euro di ricchezza cumulata, gli italiani si confermano un popolo che l’arte del risparmio ce l‘ha nel Dna. Da alcuni anni abbiamo fatto la scelta di celebrare il 31 ottobre, Giornata mondiale del Risparmio, con una proposta che coinvolga un pubblico ampio, per ricordare che il risparmio sottintende avere fiducia nel futuro e progetti da realizzare. Da qui l’idea di proporre una settimana intera di eventi e iniziative in grado di avvicinare le persone alla gestione consapevole del denaro, non solo per se stessi ma anche per la comunità. Essere riusciti a coinvolgere nel progetto così numerose strutture e realtà del Gruppo, anche all’estero, ci riempie di soddisfazione”.