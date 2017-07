INVESTIRE SGR: FONDO SPAZIO SANITà ACQUISISCE DUE NUOVE RSA

17 luglio 2017- 12:58

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Investire Sgr, per conto del fondo specializzato di tipo chiuso Spazio Sanità, ha recentemente finalizzato l’acquisizione di due strutture sanitarie, localizzate in Lazio e in Emilia Romagna, per un totale di oltre 220 posti letto accreditati. Grazie a queste due acquisizioni, il Fondo Spazio Sanità, istituito nel 2011, ha ad oggi in portafoglio otto Strutture Sanitarie per un totale di circa 65.000mq, 1.160 posti letto e un OMV che supera i 120 milioni di Euro. Tutti gli immobili del portafoglio sono interamente locati ai due principali gestori italiani, il Gruppo KOS e il Gruppo Segesta, garantendo ai propri quotisti rendimenti stabili e un profilo di rischio contenuto. Queste ultime operazioni rientrano nella strategia d’investimento del Fondo, focalizzata su opportunità immobiliari gestite da primari operatori del settore, site in regioni con un efficiente Sistema Sanitario Nazionale e in cui la domanda di servizi assistenziali è in forte crescita. Nel breve periodo, il Fondo Spazio Sanità ha l’obiettivo di continuare ad accrescere le masse gestite, andandosi a posizionare come primaria piattaforma d’investimento dedicata a soggetti istituzionali interessati al settore healthcare in Italia.