7 novembre 2018- 20:29 Invitalia: agenzia, a 'Economia Come' invitati ministri in carica

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Come già accaduto per l’edizione del 2017, sono stati ovviamente invitati tutti i ministri in carica più vicini alle tematiche del Festival. Alcuni dei quali hanno assicurato la loro presenza, a partire da venerdì 9 alle 16 quando si terrà l’incontro 'Più Stato o più mercato per far crescere il Sud', come da programma ampiamente diffuso". Così in una nota Invitalia dopo che il senatore M5S Elio Lannutti, componente della Commissione Finanze del Senato, aveva espresso le sue perplessità circa i partecipanti al Festival.Nel corso di 'Economia come', sottolinea Invitalia, "vengono illustrate ad un pubblico assai vasto tutte le opportunità, le agevolazioni e gli incentivi rivolti a giovani e meno giovani, donne, imprese, startup gestite da Invitalia. Non solo: vengono organizzati work cafe, accelerathon, momenti di confronto con i giovani che vogliono strutturare le proprie idee di impresa o proporre i loro progetti; premiati, insieme al Ministero competente, i migliori progetti presentati nel settore turistico; allestiti desk, di nuovo insieme al Ministero competente, per fornire informazioni sull’utilizzo virtuoso dei fondi europei. Insomma: tutto ciò che rientra nella missione di Invitalia, l’Agenzia per lo Sviluppo del Governo".