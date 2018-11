7 novembre 2018- 20:29 Invitalia: agenzia, a 'Economia Come' invitati ministri in carica (2)

(AdnKronos) - 'Economia Come, l’impresa di crescere', sottolinea l'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, "è il Festival dell’economia della Capitale prodotto dal 2017 da Fondazione musica per Roma, Camera di commercio di Roma e Invitalia". Il Festival, rileva Invitalia, "è un grande evento che, dopo il successo dell’anno scorso con oltre 7000 presenze, intende, in maniera del tutto gratuita, offrire a tutti i cittadini l’opportunità di partecipare a dibattiti, confronti e approfondimenti non urlati sui principali temi dell’attualità economica".Il programma prevede infatti, rileva Invitalia, "la presenza di grandi ospiti internazionali come Jurgen Schmidhueber, padre dell’Intelligenza Artificiale; Giuseppe De Rita, da 40 anni animatore del Censis; Colin Crouch, che ha coniato il concetto di “post – democrazia”; l’economista Andrea Roventini; Jean Paul Fitoussi, professore di economia all’Insitut d’Etudes Politiques di Parigi; Philippe van Parijs, il più autorevole teorico contemporaneo del “reddito di base”; Richard Baldwin, il noto economista direttore del CEPR di Londra".