Invitalia: Lannutti (M5S), smetta di buttare soldi finanziando Economia Come

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Non è più tollerabile che un'azienda pubblica come Invitalia butti i soldi dei cittadini per dare una vetrina a un gruppetto di contestatori del Governo e dello stesso ministero dell'economia che controlla la società. Invitalia, controllata al 100% dal Mef, sta sprecando soldi dei cittadini per finanziare 'Economia Come', festival romano dove terranno banco economisti e personaggi vicini al Pd come Carlo Cottarelli, Innocenzo Cipolletta, Lucrezia Reichlin, Giuliano Da Empoli e tanti altri profili che non fanno altro che smontare i provvedimenti economici del Governo". Ad affermarlo in una nota è il senatore M5S Elio Lannutti, componente della Commissione Finanze del Senato."Il tutto con la consulenza strategica della società Laterza Agorà, vicina a Repubblica, e della società di lobbisti Comin & Partners. E' ora di finirla con questi intrallazzi pagati con soldi pubblici", conclude Lannutti.