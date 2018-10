24 ottobre 2018- 20:15 Ippica: al Mipaaft incontro con società di Corse, sospesa agitazione

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - Le società di Corse ippiche al termine della riunione al ministero delle Politiche agricole hanno deciso di sospendere lo stato di agitazione "riprendendo le normali attività di servizio negli ippodromi e il relativo svolgimento delle corse". E' quanto è emerso al termine dalla riunione al ministero delle Politiche agricole tra il ministero e le società di Corse. L’incontro, si legge in una nota del ministero, si è svolto "in un clima di massima collaborazione e comprensione della gravità dei problemi che riguardano principalmente la programmazione agonistica delle corse e la crisi economica degli operatori del settore". Il ministero, si legge ancora, "ha garantito il massimo impegno nel risolvere e perfezionare nel più breve tempo possibile i rapporti giuridici economici con le Società di Corse che produrranno il pagamento delle spettanze per i servizi resi. A tal proposito, è stato proposto alle Società di istituire un tavolo di confronto per monitorare costantemente lo stato di avanzamento dell’istruttoria". Le Società di Corse "hanno quindi deciso di sospendere lo stato di agitazione, riprendendo le normali attività di servizio negli ippodromi e il relativo svolgimento delle corse", conclude la nota.