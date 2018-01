IRAN, DUE MORTI DURANTE PROTESTA A IZEH

1 gennaio 2018- 10:26

Teheran, 1 gen. (AdnKronos) - Ancora vittime in Iran, teatro di manifestazioni e proteste contro il governo di Hassan Rohani per gli scarsi risultati in economia. Il deputato Hedayatollah Khademi ha detto all'agenzia di stampa Ilna, vicina all'opposizione, che due manifestanti sono rimasti uccisi ieri sera nel corso delle proteste nella città di Izeh, nel sudest del Paese."Gli abitanti di Izeh hanno manifestato come avviene altrove nel Paese contro le difficoltà economiche e, sfortunatamente, due persone sono rimaste uccise e altre ferite - ha riferito il deputato - Non so se i colpi siano arrivati dalle forze dell'ordine o dai manifestanti".