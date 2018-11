13 novembre 2018- 19:33 Iran: Fico vede ambasciatore, dialogo a partire da rispetto diritti umani

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - "Con l’ambasciatore iraniano Hamid Bayat, che ho ricevuto oggi a Montecitorio, abbiamo affrontato diversi temi tra cui quello dell’accordo sul nucleare iraniano, che l’Italia e l’Unione europea continuano a sostenere. Il dialogo è sempre l’unica chiave per risolvere le controversie, ma è necessario che sia un dialogo aperto e franco su tutti i dossier e su tutte le questioni che come Italia e come Europa riteniamo irrinunciabili". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico."Per questo -aggiunge- ho voluto parlare con l’ambasciatore anche del tema dei diritti umani, sia in generale sia con riferimento a casi specifici come quello di Ahmadreza Djalali, da mesi oggetto di grande attenzione da parte dell'opinione pubblica a livello internazionale".