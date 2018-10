3 ottobre 2018- 10:45 Irideos: acquista 100% di Clouditalia da Minacom (2)

(AdnKronos) - Attraverso l’acquisizione di Clouditalia, Irideos raddoppierà la rete in fibra ottica a disposizione sul territorio nazionale, aumenterà in maniera significativa la capacità di fornire soluzioni B2B per connettività ad alte prestazioni, servizi data center, cloud, gestione di sistemi It e cyber security. L’estensione e la capillarità della rete consentiranno a Irideos di raggiungere ulteriori distretti e aree industriali ancora in digital divide, e di fornire servizi di backhauling per le torri di telecomunicazioni dislocate sul territorio. Non da ultimo, l’aggregazione permetterà di beneficiare di rilevanti economie di scala e di sinergie industriali e operative. Nell’operazione, Irideos è stata affiancata dallo studio Giliberti Triscornia e Associati come advisor legale, da Lyra Partners come advisor finanziario e da Ernst & Young come advisor contabile e fiscale. Il venditore è stato supportato dallo studio Molinari e Associati come advisor legale, da Banca Akros come advisor finanziario e dallo studio BC& come advisor fiscale.