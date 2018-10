3 ottobre 2018- 10:45 Irideos: acquista 100% di Clouditalia da Minacom (3)

(AdnKronos) - Clouditalia, partecipata dal fondo di private equity ILP III, è un operatore specializzato nell’offerta di servizi integrati di connettività e data center. La società gestisce una rete in fibra ottica che si estende per circa 15.000 km sul territorio nazionale, coprendo sia tratte di lunga distanza che tratte metropolitane (circa 3.000 km nelle principali città italiane, tra cui Milano, Roma, Torino, Brescia, Napoli, Padova, Bologna e Bari), attraverso la quale fornisce servizi di telecomunicazione a clienti business e consumer.Di particolare rilevanza è l’infrastruttura di circa 750 km tra Bologna e Bari: un asset unico su una direttrice cruciale verso l’est Europa ed il Medio-Oriente. Oltre alla rete in fibra ottica, oggetto di costanti migliorie per garantirne la stabilità e l’efficienza, Clouditalia ha avviato nel tempo un programma di investimenti ulteriori che l’ha portata a disporre di tre data center, situati ad Arezzo, Milano e Roma, e di un operatore virtuale di telefonia mobile (MVNO), a seguito dell’acquisizione di Noitel, avvenuta ad Agosto 2017.