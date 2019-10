31 ottobre 2019- 17:13 Isis annuncia il successore di al-Baghdadi

Il Cairo, 31 ott. (Adnkronos/Aki) - Il sedicente Stato islamico ha nominato Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi come suo nuovo leader dopo la morte di Abu Bakr al-Baghdadi in un raid americano nel nord della Siria. Lo ha riferito 'Amaq', uno degli organi di propaganda dell'Isis. La conferma della morte di al-Baghdadi e del suo portavoce al-Mujahir con l'annuncio del successore del 'califfo' è stata data dal nuovo portavoce dell'Isis, Abu Hamza al-Qurashi, in un audio diffuso da 'Furqan', un altro organo di propaganda del gruppo jihadista.Prime immagini del raid Usa in cui è morto Al Baghdadi