16 febbraio 2019- 19:25 Islam: Fi, sindaco Milano pensi alle periferie

Milano, 16 feb. (AdnKronos) - "Il Sindaco di Milano da ormai tre anni continua a dire di essere ossessionato dalle periferie, ma il suo unico chiodo fisso sono le moschee”. È il commento del coordinatore di Forza Italia a Milano, Fabio Altitonante, al video girato da Giuseppe Sala davanti al Palasharp.“I milanesi non sono leoni da tastiera, ma pretendono giustamente di essere il primo interesse del loro sindaco. E soprattutto Milano ha sempre dimostrato di essere accogliente e a favore della libertà di culto, ma - dice il coordinatore - siamo per le regole. C’è una legge regionale da rispettare e di recente abbiamo approvato due nuovi documenti per fermare la sanatoria delle moschee abusive e l’apertura indiscriminata di luoghi di culto non controllati". Il sindaco dice ai cittadini che le moschee "si faranno anche se non piacciono, noi diciamo che le regole ci sono e si devono rispettare, anche se non piacciono”.Sull’ex Palasharp, Altitonante fa notare che "il Comune si è svegliato solo perché ad aprile arriverà una delegazione del comitato olimpico per un sopralluogo. Bene che le Olimpiadi producano fin da oggi benefici per la nostra città".