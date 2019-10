3 ottobre 2019- 13:02 Islam: Gruppo Zaia, 'petizione halal' fotografa realtà sconcertante (2)

(AdnKronos) - "Faccio un appello, innanzitutto, al singolo istituto scolastico, affinché non prenda nemmeno in considerazione un pezzo di carta firmato dell'ennesimo clan di islamici; la mensa che fa distinguo di religione non si può sentire, la scuola che vuole fare veramente integrazione deve dire ai genitori di questi ragazzi, visto che si definiscono non più ospiti ma parte della comunità, che è arrivata l'ora di aprirsi a loro volta alle altre culture, bypassando quei retaggi vecchi, medievali ed impietosi che la nostra società ha superato decenni e decenni or sono", sottolinea Rizzotto."Nell'occasione - continua la capogruppo di Zaia Presidente - , faccio una domanda anche alle istituzioni più in generale, che oggi parlano nuovamente di togliere dalle aule i crocifissi e gli altri simboli della nostra storia: vogliamo continuare a credere che l'integrazione passi attraverso la cancellazione del nostro passato? Davvero pensiamo che certa gente si accontenti di convivere civilmente e non di prevaricare forzatamente?", chiude perplessa e impensierita la Rizzotto.