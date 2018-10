17 ottobre 2018- 13:18 Islam: integrazione e religioni, venerdì conferenza stampa a Montecitorio

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - Integrazione e religioni: Conoscenza e rispetto della Costituzione. Se ne parlerà venerdì 19, alle ore 11.30, nella sala Nilde Iotti della Camera dei deputati. L'appuntamento è organizzato dall'associazione internazionale Karol Wojtyla -i cui soci sono di fede ebraica, cristiana e musulmana- in collaborazione con il Centro islamico culturale d’Italia e con il centro unico di garanzia del Cnr.Tutte le maggiori associazioni di musulmani in Italia hanno firmato un Patto presso il ministero degli Interni in cui ripudiano ogni forma di violenza e si impegnano al rispetto della Costituzione. Questo Patto rimane sconosciuto alla stragrande maggioranza dei cittadini. L'appuntamento in programma a Montecitorio vuole approfondire per il grande pubblico queste tematiche ed in particolare facilitare il confronto, non sempre semplice, tra stampa, opinione pubblica e comunità islamiche italiane. Saranno presenti alla conferenza stampa tutte le più importanti rappresentanze islamiche in Italia.