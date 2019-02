16 febbraio 2019- 17:49 Islam: Sala a milanesi, 'no moschee? Costituzione dà diritto a pregare'

Milano, 16 feb. (AdnKronos) - "Il Palasharp con un equivoco è pensato come un luogo dove gli islamici pregano, ma non è così. C'è un tendone lì di fronte e anche quello stiamo cercando di metterlo in sicurezza. Ricordo ai milanesi: possiamo essere contrari alle moschee ma la costituzione dice che tutti i cittadini hanno diritto di pregare". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video dove si rivolge direttamente ai milanesi dal Palasharp, in zona Lampugnano, dove è andato a fare una sopralluogo questa mattina. "Non li vogliamo lì? Saranno da un'altra parte", aggiunge.