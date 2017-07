ISLAM: VILLANOVA (GRUPPO ZAIA), CORTE UE CI Dà RAGIONE, DIVIETO BURQA LEGITTIMO

11 luglio 2017- 17:53

Venezia, 11 lug. (AdnKronos) - “La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto i ricorsi presentati contro la legge belga del 2011 che prevedeva il divieto di indossare il velo integrale in pubblico”, Alberto Villanova (Gruppo Zaia Presidente) è visibilmente soddisfatto: “Questa sentenza dà ragione e rende giustizia anche al Regolamento sulle modalità di accesso alle sedi istituzionali della Regione, gli Enti strumentali e le strutture sanitarie regionali che avevo promosso e che abbiamo approvato in Veneto". "La Corte europea smentisce dunque clamorosamente quanti nel corso del dibattito in Consiglio regionale, come nei mass media, ci avevano accusato di aver varato norme discriminatorie e razziste arrivando anche a improvvidi paralleli con le leggi razziali oppure definendo con connotato dispregiativo una ‘crociata’ la nostra iniziativa che in Europa invece è bene accolta . – spiega Villanova - E’ la seconda volta che la Corte europea dei diritti dell’uomo sostiene le ragioni del divieto del Niqab. Nel dispositivo della sentenza leggiamo che il divieto è mirato ‘a garantire la coesione sociale, la protezione dei diritti e delle libertà degli altri individui ed è necessaria in una società democratica’". "Credo che anche l’Italia dunque possa introdurre nella propria legislazione, come da me proposto e come previsto per l’accesso ai siti regionali veneti, questo divieto esteso a tutti i luoghi pubblici. Un divieto – conclude Villanova – che è nel solco del Diritto e della migliore giurisprudenza Europa, un divieto che non è affatto discriminatorio ma che esprime il principio della prevalenza delle ragioni di sicurezza, libertà e rispetto della comunità intera rispetto alle abitudini dei singoli”.